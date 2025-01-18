شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الشهادة الإعدادية.. تصوير الأسئلة يحرمك من النجاح فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية وعدم السماح بالغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث إن، امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة.

وبدأت اليوم السبت 18 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.