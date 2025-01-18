شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضع الرتوش النهائية على خطة الزمالك لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويناقش كريستيان جروس ليلة اليوم السبت مع جهازه المعاون فى الزمالك خطة مواجهة بطل نيجيريا والتشكيل الذى يخوض به اللقاء، حيث حذر المدرب اللاعبين فى المران الأخير من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: محمود بنتايج – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز الموزمبيقي فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط،ليحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد التغلب على بلاك بولز الموزمبيقى في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وأصبحت مباراته المقبلة أمام أنيمبا تحصيل حاصل.