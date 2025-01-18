شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: المقاومة أفشلت مخطط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأمين العام لحزب اللبناني الله نعيم قاسم، أن "اتفاق غزة يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يحصل الإسرائيلي على ما يريد، وأن المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا مخطط إسرائيل الخطير".

وهنأ قاسم، السبت، الفلسطينيين على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أنه دليل على "صمود المقاومة".

وقال إن "الحرب مع إسرائيل في لبنان ساهمت في انتصار غزة".

ودعا قاسم "الجميع إلى عدم اختبار صبر الحزب على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان".