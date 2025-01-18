شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إعداد خطة الـ60 يوما لمواجهة التحديات الصحية الهائلة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها مؤكدا ترحيب منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة معربا عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف التزامها بتنفيذ الاتفاق بالكامل والعمل نحو تحقيق السلام الدائم الذي تشتد الحاجة إليه. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وقال المسؤول الأممي إن المنظمة أعدت خطة مدتها 60 يوما لتنفيذها عند بدء وقف إطلاق النار. وأوضح أن "الهدف الآن هو إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا خلال الأسابيع المقبلة، وهذا من شأنه أن يشكل زيادة هائلة في عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع خلال الأشهر الماضية، والذي تراوح بين 40 إلى 50 شاحنة يوميا".

وأشار بيبركورن إلى أن جهود المنظمة ستركز في المرحلة المقبلة على استعادة وتوسيع الخدمات الصحية الأساسية، واستعادة البنية التحتية الصحية وتعزيز مسارات الإحالة للرعاية الحرجة داخل غزة والإجلاء عبر الحدود، ومعالجة سوء التغذية، وحماية المجتمعات من الأوبئة، وتوسيع نطاق حملات التحصين لسد الفجوات.

وأكد بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يقفون على أهبة الاستعداد لدعم النظام الصحي وشعب غزة، وأن المنظمة تعمل على توسيع نطاق العمليات وتعبئة الإمدادات والموارد الحيوية لتلبية الاحتياجات الفورية ودعم جهود التعافي المبكر مشددا على ضرورة إزالة العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات في جميع أنحاء غزة.