شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 18-1- 2025 أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 يناير 2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي - CIB، سجل سعر الدولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

يعكس استقرار سعر الدولار تأثير العطلة الأسبوعية على الأسعار، حيث لم تحدث أي تغييرات ملحوظة في الأسعار.

من المتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية. يعتبر هذا الاستقرار فرصة للاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.31 جنيه للشراء، 50.44 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.31 جنيه للشراء.

50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.41 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.