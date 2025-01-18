"مدني القطيف" يخمد حريقاً في أحد المنازل.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2025, 10:02 صباحاً

باشرت فرق الدفاع المدني بالقطيف بالمنطقة الشرقية، حريقاً شبَّ في أحد المنازل، حيث تمَّ إخمادُه. وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم،: لم يتم تسجيل أي إصاباتٍ في الحادث.

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