انت الان تتابع تنويه من السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران: غدًا إجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات العامة في جدة والظهران عن إغلاق مقارها يوم غدٍ الأحد الموافق 19 يناير، وذلك احتفالًا بذكرى ميلاد القائد الحقوقي مارتن لوثر كينغ الابن.

ومن المقرر أن تستأنف السفارة والقنصليات عملها المعتاد يوم الاثنين الموافق 20 يناير.

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