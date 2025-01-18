شكرا لقرائتكم خبر عن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية: ممنوع اصطحاب المحمول والان مع تفاصيل الخبر

حذرت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية من اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أثناء أداء الامتحانات، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول داخل اللجان، كما شددت على ضرورة التصدى لمحاولات الغش الإلكتروني فى اللجان حيث وجهت الملاحظين بضبط اللجان.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

استعدت مديريات التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث إن امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة .

وبدأت اليوم السبت 18 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.