ما أعراض أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال؟ وكيف يتم علاجها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:53 صباحاً - يعاني الأطفال من ضعف أجهزتهم المناعية، مما يجعلهم أكثر عرضةً للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي وبعض الأمراض البكتيرية، فعندما يُصاب طفلك بهذه الحالة، فيجب أن يتلقى الرعاية والعلاج المناسبين لذا، لا يجب التهاون في إعطاء الدواء مع ظهور أية أعراض للسعال أو نزلات البرد أو التهاب الحلق. إليك وفقاً لموقع "webmd" أسباب وأنواع التهاب الجهاز التنفسي الحاد عند الأطفال وكيفية تشخيصه وعلاجه.

أنواع التهاب الجهاز التنفسي الحاد عند الأطفال

هناك نوعان من التهاب الجهاز التنفسي الحاد يمكن أن يصاب بها طفلك:

عدوى الجهاز التنفسي العلوي

تدخل الفيروسات أو البكتيريا إلى الجهاز التنفسي لطفلك - الصورة من موقع Freepik

يُصاب طفلك بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي أو البكتيري عندما يلمس الطفل سطحاً مصاباً أو يصافح شخصاً مريضاً، ثم يلمس فمه أو الأنف أو العينين، لذلك فإن الأطفال معرضون لخطر كبير، لأنهم غالباً ما يلعبون مع أطفال آخرين قد يحملون الفيروس وليس هذا فحسب، بل قد يغسل الأطفال أيديهم مرات أقل مقارنة بالبالغين. كما أنهم يميلون أيضاً إلى وضع أصابعهم في عيونهم وأنفهم وفمهم.

التهابات الجهاز التنفسي السفلي

التهابات الجهاز التنفسي السفلي هي التهابات تُصيب الرئتين أو أسفل الأحبال الصوتية، وتشمل هذه الالتهابات: الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والسل.

يمكن أن تتسبب الحالات الأقل خطورة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد لدى الأطفال. على سبيل المثال، مثل انسداد أو سيلان الأنف، والسعال الجاف، والحمى، والتهاب الحلق الخفيف. وفي الوقت نفسه، عندما تكون العدوى شديدة، سيعاني الطفل من أعراض الحمى، وصعوبة التنفس، والتنفس السريع، وألم في الصدر، وأعراض الصفير.

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أسباب التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال

هناك عدة أسباب تجعل الأطفال يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة:

نزلات البرد والأنفلونزا تعد سبباً لإصابة الأطفال بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتظهر الأعراض بعد حوالي يوم إلى ثلاثة أيام من إصابة جسم طفلك بالفيروس.

تعد سبباً لإصابة الأطفال بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتظهر الأعراض بعد حوالي يوم إلى ثلاثة أيام من إصابة جسم طفلك بالفيروس. ضعف جهاز المناعة الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن لديهم ضعف جهاز المناعة فهم عرضة للإصابة بالعدوى.

الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن لديهم ضعف جهاز المناعة فهم عرضة للإصابة بالعدوى. عدم الحفاظ على نظافة أيديهم الأطفال أقل قدرةً على الحفاظ على نظافة أيديهم، وهذا يجعل الجراثيم المسببة لـ التهابات الجهاز التنفسي الحاد تنتشر بسهولة.

الأطفال أقل قدرةً على الحفاظ على نظافة أيديهم، وهذا يجعل الجراثيم المسببة لـ التهابات الجهاز التنفسي الحاد تنتشر بسهولة. الأمراض الوراثية تحدث التهابات الجهاز التنفسي الحاد في كثير من الأحيان لدى الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات الرئة.

تحدث التهابات الجهاز التنفسي الحاد في كثير من الأحيان لدى الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات الرئة. التعرض المتكرر لتلوث الهواء يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال.

أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال

احتقان الأنف عندما تتورم الخلايا الموجودة في بطانة الأنف استجابة لالتهاب الأوعية الدموية.

عندما تتورم الخلايا الموجودة في بطانة الأنف استجابة لالتهاب الأوعية الدموية. التهابات الجهاز التنفسي الحادة السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق، وستجدين لوزتي طفلك منتفختين وحمراوين،.

السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق، وستجدين لوزتي طفلك منتفختين وحمراوين،. ضيق التنفس وصعوبة في البلع وسيلان اللعاب أكثر من المعتاد.

وصعوبة في البلع وسيلان اللعاب أكثر من المعتاد. احمرار العيون أيضاً أحد الأعراض التي تظهر عندما يعاني الطفل من التهابات الجهاز التنفسي الحادة. ليس هذا فحسب، فعادةً ما يشكو الأطفال أيضاً من عدم وضوح الرؤية، أو الشعور بالحصى، أو خدوش في العين.

أيضاً أحد الأعراض التي تظهر عندما يعاني الطفل من التهابات الجهاز التنفسي الحادة. ليس هذا فحسب، فعادةً ما يشكو الأطفال أيضاً من عدم وضوح الرؤية، أو الشعور بالحصى، أو خدوش في العين. السعال أيضاً أحد الأعراض الشائعة التي تظهر عند إصابة الأطفال بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

تشخيص التهابات الجهاز التنفسي الحادة

عند تشخيص التهاب الجهاز التنفسي، سيركز الطبيب فقط على التنفس من خلال التحقق من التهاب الرئة من خلال الاستماع إلى الأصوات غير الطبيعية في الرئتين عندما يتنفس الطفل.

ليس هذا فحسب، فقد يقوم الطبيب أيضاً بفحص أنف وأذني طفلك الصغير، وفحص حلقه وإذا اعتقد الطبيب أن هناك عدوى في الجهاز التنفسي السفلي، فقد يحتاج الطفل إلى تصوير بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية لفحص الرئتين بالإضافة إلى ذلك، فقد يأخذ الطبيب أيضاً عينات من أنف وفم الطفل وسيطلب الطبيب أيضاً البلغم الذي يخرج بعد سعال الطفل للتحقق من نوع الفيروس أو البكتيريا المسببة للمرض.

التعامل مع التهابات الجهاز التنفسي الحاد عند الأطفال

يمكن للأمهات والآباء استخدام جهاز ترطيب الهواء - الصورة من موقع AdobeStock

هناك العديد من العلاجات التي يمكن إجراؤها لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال.

تناول الكثير من الماء عند الإصابة بالعدوى، يحتاج الأطفال إلى منع الجفاف حتى لا تصبح الشعب الهوائية أكثر حساسية.

عند الإصابة بالعدوى، يحتاج الأطفال إلى منع الجفاف حتى لا تصبح الشعب الهوائية أكثر حساسية. طعام صحي الأطفال بحاجة إلى تناول طعام صحي أثناء مرضهم وتجنب إعطاء الوجبات السريعة والأطعمة الحلوة والحامضة والباردة جداً والتي يمكن أن تؤدي إلى حساسية في الجهاز التنفسي.

الأطفال بحاجة إلى تناول طعام صحي أثناء مرضهم وتجنب إعطاء الوجبات السريعة والأطعمة الحلوة والحامضة والباردة جداً والتي يمكن أن تؤدي إلى حساسية في الجهاز التنفسي. جهاز ترطيب الهواء يمكن للأمهات والآباء استخدامه في الغرفة للمساعدة في الحفاظ على الهواء المحيط جيداً.

يمكن للأمهات والآباء استخدامه في الغرفة للمساعدة في الحفاظ على الهواء المحيط جيداً. انسداد في الأنف غالباً ما يعاني الأطفال الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة من وجود كمية كبيرة من المخاط. لذلك، يمكن للأمهات مساعدة أطفالهن على تسهيل عملية التنفس عن طريق إعطائهم قطرات أنفية أو رذاذاً أنفياً لتخفيف المخاط حتى يتمكن من الخروج.

شفاء التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال

ما يصل إلى 80 بالمائة من حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة لدى الأطفال سببها الإصابة بالفيروسات. ولذلك فإن حالة جسم الطفل سوف تتعافى خلال حوالي 7 إلى 10 أيام إذا كان يتمتع بمناعة جيدة، ويمكن للطفل أن يتعافى من تلقاء نفسه.

إذا كان سبب التهابات الجهاز التنفسي الحادة بسبب البكتيريا، فإن طفلك يحتاج إلى تناول المضادات الحيوية. ومع ذلك، عليك أن تفهمي أنه ليس كل حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة تتطلب مضادات حيوية، فإن إعطاء الكثير من المضادات الحيوية للأطفال يسبب مقاومة بكتيرية عالية.

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي

إن معظم أسباب التهابات الجهاز التنفسي الحادة لا يمكن علاجها. ولذلك فإن الوقاية هي أفضل وسيلة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الخطيرة.

الحصول على لقاحات الجهاز التنفسي ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضاً التأكد من حصول طفلك على لقاح الأنفلونزا.

الجهاز التنفسي ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضاً التأكد من حصول طفلك على لقاح الأنفلونزا. تناول الأطعمة المغذية والمتوازنة والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لدى الطفل.

والمتوازنة والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لدى الطفل. تجنب الاتصال المباشر إحدى الطرق الأكثر شيوعاً لمنع إصابة الأطفال بعدوى التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.