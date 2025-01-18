قصص تجعل الأطفال لا يخافون الوحوش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:53 صباحاً - من الناحية النظرية، من المفترض أن تُثير الوحوش الرعب في نفوس الأطفال. فهي مخلوقات ضخمة وعدوانية وغريبة الشكل تختبئ تحت الأسرِّة وتقفز من الخزائن المظلمة. وستلاحظين أن الأطفال يحبون استخدام كلمة "وحش" عندما يشعرون بالتوتر إزاء المجهول، ولكن هذه القصص ستُعلم الأطفال عدم الخوف من الوحوش، بعد تجسيدها كشخصيات سخيفة، يستمتعون بها من خلال الكتب المصورة المذهلة التي تُظهر ببراعة مدى قدرة الوحوش على أن تكون مضحكة.

أنواع المخاوف في مراحل الطفولة

أنواع المخاوف في مراحل الطفولة



حتى يتسنى للآباء تعلم كيفية التغلب على الخوف عند الأطفال ينبغي عليهم معرفة طبيعة مخاوف الأطفال في المراحل العمرية المختلفة. حيث تشمل المخاوف الشائعة عند الأطفال حسب العمر ما يلي:

الأطفال منذ الولادة حتى عمر سنتين: عادة ما يكون الخوف لدى الأطفال في هذه المرحلة من الأشخاص والأماكن الجديدة، والضوضاء الصاخبة.

الأطفال بين عمر 3 و4 سنوات: قد يخاف الأطفال في هذا العمر من الظلام، أو الحيوانات والحشرات، وربما ينتابهم الخوف من فكرة الانفصال عن والديهم.

الأطفال من عمر 5 إلى 7 سنوات: يتسع خيال الطفل بشكل كبير في هذه المرحلة العمرية فيبدأ في القلق والخوف من عدة أشياء مثل وجود وحش تحت السرير أو في خزانة الملابس، وربما يشعر بالقلق من التعرض للأذى.

الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً: يمكن أن تكون مخاوف الأطفال في هذه المرحلة متعلقة بالخوف من فقد أحد أفراد الأسرة، والتهديدات الحقيقية مثل الكوارث الطبيعية، كذلك قد يشعرون بالخوف من التعرض للسخرية والتنمر، أو الفشل في الدراسة.

نصائح للتغلب على الخوف عند الأطفال

تهدف أساليب علاج الخوف عند الأطفال إلى تعليم الطفل كيفية مواجهة مخاوفه وتدريبه على تخطيها بمعاونة الوالدين.

طمئني طفلك

تُعد أول خطوة في التغلب على الخوف عند الأطفال هي محاولة احتواء الطفل عند شعوره بالخوف ومعانقته وطمأنته بعبارات تهدئه تُشعره بالأمان، فذلك كل ما يحتاجه الطفل في هذه اللحظة مع مراعاة عدم المبالغة.

ينبغي أيضاً إتاحة الفرصة للطفل للتحدث عن ما يخيفه وعدم مقاطعته، بل وتشجيعه على فعل ذلك بطرح الأسئلة عليه. كما يفيد إتاحة الفرصة للطفل في التحدث عن مخاوفه وعدم تجاهلها في بناء الثقة بين الطفل ووالديه، وإدراكه بأنه يمكن اللجوء إليهم لمساعدته عندما يواجه شيئاً مخيفاً.

اقرئي له قصصاً عن الأشياء التي يخاف منها

يُساهم أيضاً في التغلب على الخوف عند الأطفال عدم السخرية أو التقليل من مخاوفهم وأخذها على محمل الجد حتى لو كانت تبدو غير منطقية، وعلى الآباء إبداء الانتباه وتقبل ما يُخيف الطفل وعدم مباغتته بإخباره بأن هذا ليس منطقياً، فالطفل لن يدرك ذلك.

ينصح بعد تهدئة الطفل واحتوائه حين الخوف، تشجيعه وتعليمه كيفية إيجاد حلول للمشاكل البسيطة ليتمكن من مواجهة المخاوف بنفسه حتى في غياب الوالدين. بهذا يواجه مخاوفه تدريجياً ولا يتجنبها، فمثلاً إذا كان الطفل يخاف من الكلاب فيمكن قراءة قصص مع الطفل عن الكلاب، ثم شراء لعبة على شكل كلب، ومن ثم تشجيعه على مداعبة كلب صغير هادئ إلى أن يستطيع تخطي هذا الخوف.

قومي بإلهاء الطفل عن مصدر الخوف

وذلك من خلال، تعليمه التنفس بعمق من البطن أو تشغيل أغنية للطفل تساعد في تهدئته، أو إعطائه لعبةً يدويةً.

وهناك العلاج بالروائح من خلال جعل الطفل يستنشق إحدى الزيوت المهدئة أو وضع مستحضر يحتوي على زيت اللافندر.

قومي بأشياء تُخفف من خوف الطفل

يُساهم إيجاد حلول لمخاوف الطفل من وجهة نظره في التهدئة من روعه ومساعدته في التغلب على مخاوفه، فعلى سبيل المثال يمكن التغلب على الخوف عند الأطفال من الظلام أو عند النوم كالآتي:

تشغيل إضاءة خافتة ليلاًً وإعطاء مساحة للطفل لاختيار المصباح بنفسه.

ترك باب الغرفة مفتوحاً.

التأكد يومياً مع الطفل قبل النوم من عدم وجود وحش تحت السرير أو في الخزانة.

جدير بالذكر أنه ينبغي منع الطفل من مشاهدة أفلام الرعب، والصور المخيفة، أو لعب الألعاب التي تحتوي على العنف، فقد يفاقم ذلك من مخاوف الطفل.

قصص تعلم الأطفال عدم الخوف

تعد معظم مخاوف الأطفال أمراً طبيعياً وجزءاً من تطورهم، ولا تدل على إصابتهم بمرض ما، فقد يخاف الطفل من الظلام، أو من وجود وحش صنعه من مخيلته، وربما من الذهاب إلى المدرسة. عادةً ما تختفي هذه المخاوف مع الوقت، إلا أن بعضها قد يستمر أو يؤثر على جودة حياة الطفل؛ لذا ينبغي على الآباء تعلم كيفية التغلب على الخوف عند الأطفال من خلال التعريف بهذه القصص لأطفالهم.

توقف عن مناداتي بالوحش!

توقف عن مناداتي بالوحش!



بقلم جوري جون

هل كلمة "وحش" كلمة سيئة؟ سيستمتع الأطفال كثيراً بفكرة كتاب الصور هذا حيث يتوسل مخلوق أشعث ذو أسنان كبيرة القراء بعدم استخدام كلمة "وحش". ومناداته باسمه الحقيقي وهو فلويد، ويستخرج المؤلف جوري جون الكثير من الفكاهة من وحش مجنون كلاسيكي يتوسل للأطفال لملاحظة صفاته الأخرى. (حتى لو كان يختبئ أحيانًا تحت السرير). سيحب القراء الصغار محاولات فلويد لإخفاء ميوله الوحشية.

آكل الصبي بيت

بقلم مايكل ريكس

الوحش في هذا الكتاب يريد حقاً التهام صبي صغير يُدعى بيت. لكن بيت متحمس للغاية لدرجة أنه لا يملك صديقاً جديداً مثيراً للعب معه ولن يسمح لنفسه بأن يصبح غداءً لهذا الوحش حتى يستمتعا كثيراً معاً. ستوتر الأطفال بمرح وهم يتابعون القصة، وسيتساءلون: "يا إلهي، هل سيأكل الوحش الطفل بيت حقاً؟" سيجعل قراءك الصغار على حافة مقاعدهم، ولكن في الغالب لأن القصة مضحكة للغاية (وذلك الوحش المسكين جائع جداً).

قصص مضحكة اقرئيها بصوت عالٍ مع أطفالك.

هناك وحش في كتابك

بقلم توم فليتشر

هذا كتاب آخر رائع للقراءة بصوت عالٍ، وهو من النوع الذي يتمتع بالحيوية والمرح لدرجة أنه قد يكون من السيئ قراءته لطفلك قبل النوم. (ذلك انه سيضحك كثيراً). الفكرة بسيطة: يوجد وحش في كتاب الصور هذا وعليك أن تجدي طريقة لإخراجه. يقوم المؤلف ونجم اليوتيوب توم فليتشر بعمل رائع حقاً في جعل الكتاب يبدو تفاعلياً حيث يقضم الوحش المشاغب الجدار الرابع بمرح ويمزق الصفحات ويشغل خيال طفلك بشكل هستيري. (تأكدي من إلقاء نظرة على نسخة الكتاب المقوى الجديدة أيضاً!)

الوحش المجاور

الوحش المجاور



بقلم ديفيد سومان

هذا كتاب مثالي للقراء الصغار الذين يعانون أحياناً من مشاعر فقدان الصداقة. يُظهر لنا سومان صبياً يلتقي بجاره المجاور، وهو وحش، ويمر بكل مراحل التعرف إلى بعضهما البعض، ويمران بالكثير من الأحاسيس والمراحل، بدءاً من التعارف، واللعب، والانزعاج، والقتال، والندم، والتصالح. الصور والمواقف مبالغ فيها ومضحكة بشكل كبير، لكن الأطفال سيجدون الكثير مما يدركونه في الطريقة التي يصورون بها أصدقاءهم أحياناً كوحوش عندما يختلفون معهم.

فوضى الوحش

بقلم كريستوفر إليوبولوس

رواية Monster Mayhem مثالية للقراء الصغار الذين يستعدون لقراءة الروايات المصورة، وتدور أحداثها حول فتاة تبتكر الروبوتات وتواجه صعوبة في تكوين صداقات معهم — إلى أن تقودها بعض القوى السحرية غير المتوقعة إلى بابها، وهو وحش يحب أكل المباني. إنها رواية مليئة بالوحوش المليئة بالإثارة والتشويق والتي ستجعل الأطفال يضحكون ويشعرون بالتشويق حتى صفحاتها الأخيرة.

أريد أن أكون في قصة مخيفة

بقلم شون تايلور

يقرر وحش صغير أن يلعب دور البطولة في قصته الخاصة - ولن تصلح أي قصة. لا بد أن تكون قصة مخيفة! ولكن بينما يحاول المؤلف إعداد المشهد بالغابات المظلمة والمنازل المخيفة، يدرك الوحش الصغير أنه من المزعج للغاية أن يكون الشخص الذي يعيش في القصة المخيفة. ربما يمكن لبعض النكات أن تخفف من حدة المزاج؟ تتيح هذه القصة التفاعلية لقرائك التفكير في كيفية إنشاء قصة لـ الوحش الصغير، مع الاستمرار في تقديم الكثير من المطبات والقفزات طوال صفحات القصة.

ألما والوحش

بقلم إسمي شابيرو

راوية القصة هي ألما، التي تعيش في عالم خيالي، حيث تقضي أيامها في القيام بأنشطة طبيعية تماماً مثل تجديل الأشجار. ثم في أحد الأيام، يتسلق وحش صغير بلا شعر، التي تكون فتاة على شكل وحش، شجرة ويجد نفسه في عالم ألما، وسرعان ما يفتقد منزله. تنطلق ألما وصديقتها الجديدة معاً في مهمة للعثور على طريق عودة الوحش إلى المنزل، مع الاحتفال باختلافاتهما وتشابهاتهما.

إذا لم يذهب الوحش الخاص بك إلى السرير

إذا لم يذهب الوحش الخاص بك إلى السرير



بقلم دينيس فيجا

ببساطة قد لا تكونين قادرةً على رواة قصة تحكي طريقة وضع الوحوش في الفراش. لحسن الحظ، يمكن للأطفال أن يفعلوا ذلك، من خلال هذه القصة المضحكة حول روتين وقت النوم المثالي للوحوش المنزلية. (فالأطفال يفضلون قصص ما قبل النوم المخيفة). الرسوم التوضيحية الغريبة والملونة لأوهورا تتناسب تماماً مع النص، الذي يصبح مثيراً للضحك بشكل متزايد، حيث تبذل الفتاة الصغيرة العنيدة قصارى جهدها لإرسال وحشها إلى النوم.

الجروفالو

بقلم جوليا دونالدسون

تُروي القصة عن حياة فأر مغامر يقوم بنزهة عبر الغابة ليصادف مخلوقاً رهيباً يُدعى جروفالو، فيصبح هم الفأر هو الابتعاد عن هذا المخلوق الرهيب، حتى لا يصبح وجبة خفيفة من الفئران. لكن الفأر سيُفاجأ عندما يلتقي بجروفالو بأنه جذاب وعطوف.

هل يشعر فرانكشتاين بالجوع؟

بقلم جون سوليمين

الأطفال فضوليون بطبيعتهم، وفي كتاب الصور الذكي هذا، يساعد جون سوليمين في كشف غموض الوحوش من خلال جعل فتاة صغيرة ذكية تسأل كل سؤال عن الوحوش يخطر على بالها. أنه إعداد مضحك بشكل لا يُصدق، والذي يدعو الأطفال في الواقع إلى التفكير في الوحوش في ضوء أكثر تعاطفاً. أعني، هل يمكنك حقاً أن تخاف من الرجل المخيف بعد أن يخرج شخص ما ويسأل، "هل الرجل المخيف يذهب للحمام مثلاً؟"

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص