بطلتا مسلسل القدر رزان جمَّال وديمة قندلفت بإطلالات جمالية آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 صباحاً - في إطلالات جمالية آسرة ولافتة، تألقت النجمتان رزان جمَّال وديمة قندلفت في مسلسل "القدر"، النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "لعبة القدر"، الذي يُعَدُّ أحد أبرز إنتاجات شبكة MBC لهذا العام. يروي المسلسل قصة مشوِّقة جمعت بين دراما الأحداث والإبداع البصري؛ ما جعله حديث الساعة بين عشاق الدراما. ما ميَّز العمل إلى جانب قصته المشوِّقة هو الإطلالات الجمالية الساحرة للنجمات؛ حيث أظهرت رزان جمَّال وديمة قندلفت براعة في تجسيد الشخصيات بأناقة راقية وإطلالات استثنائية. اعتمدت كل منهما على أسلوب يعكس ملامح شخصياتهما؛ ما أضاف أبعاداً جديدة للشخصيات بأناقة لا مثيل لها.

في دورها في المسلسل، تألقت رزان بإطلالات جمالية عصرية مزجت بين الرقي والبساطة. ظهرت بفساتين أنيقة تحمل توقيع أشهر المصممين، مع تركيز على الألوان الهادئة والقصات التي تعكس شخصية قوية وأنيقة. كما أكملت إطلالاتها بمكياج ناعم يعتمد على درجات دافئة، وتسريحات شعر تعكس شخصيتها الواثقة والمتألقة.

من جانبها، خطفت ديمة قندلفت الأنظار بأدائها الرائع وشخصيتها الجذابة التي عكستها إطلالاتها المميزة. تميزت ديمة بخيارات جمالية تُبرز ملامحها الشرقية، مع مكياج يظهر جمال عينيها ويبرز قوة تعبيرها. كما اعتمدت تسريحات شعر كلاسيكية تجمع بين البساطة والفخامة؛ ما جعلها محط أنظار الجمهور.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك أجمل الإطلالات الجمالية لرزان جمَّال وديمة قندلفت في مسلسل "القدر"، شاركينا رأيك في الإطلالة التي أعجبتك أكثر!

ديما قندلفت بمكياج سموكي وردي وتسريحة مموجة مع الغرة الستارة

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لعبت النجمة ديمة قندلفت دور البطولة في مسلسل "القدر"، وتمكنت من اختيار إطلالاتها الجمالية بما يتناسب مع شخصيتها في المسلسل. وقد اختارت في مشهد لها مكياج سموكي بتدرجات الظلال الوردي الداكن على كامل الجفون العلوية، إلى جانب رسم خط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. أما مكياج البشرة؛ فأتى مشرقاً ومتناغماً مع مكياج العيون لجهة الألوان، حيث ارتكز على تطبيق ضربات خفيفة من البلاشر الوردي، وإضاءة عظمتي الخدين بالهايلايتر. وزينت شفافها بأحمر الشفاه باللون الوردي مع تحديد الشفاه بلون أغمق.

وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بتموجات عريضة، مع الغرة الأمامية الستارة المنسدلة على الجبين. وتمّ تزيين تسريحة شعرها ببناندا بيضاء تناغمت مع إطلالتها.

ديمة قندلفت بمكياج عيون ترابي وتسريحة شعر ويفي

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تألقت النجمة ديمة قندلفت بإطلالة دافئة ومفعمة بالأناقة تعكس قوة شخصيتها في مسلسل القدر. واعتمدت مكياجاً للعيون يعتمد على ألوان ترابية، مع لمسة من الكحل البارز الذي يبرز عينيها الجميلتين ويضيف عمقاً لنظراتها، وتكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا. واختارت لشفاهها أحمر الشفاه باللون النيود. وزينت شعرها بتسريحة الويفي المموج بتموجات عريضة، المنسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة.

ديمة قندلفت بمكياج ناعم وتسريحة الكاريه المموجة

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لا تقتصر الإطلالات الجمالية الآسرة لديمة قندلفت في مسلسل "القدر" فقط، بل تتميز أيضاً بأسلوب جمالي خاص يجمع بين العفوية والرقي، سواء كانت على الشاشة أو في إطلالاتها اليومية، تبهر ديمة متابعيها باختيارها الدقيق لتفاصيل مكياجها وتسريحات شعرها، مما يرسّخ مكانتها كأيقونة جمالية حقيقية. في إطلالة لها الى جانب البحر، تألقت ديمة بإطلالة تجمع بين العفوية والجاذبية، حيث اختارت مكياجاً ناعماً بألوان دافئة تناسب أجواء الصيف مع التركيز على مكياج بشرة متوهجة، وأحمر شفاه وردي لامع. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر الكاريه المموجة بتموجات طبيعية مع الغرة القصيرة الجانبية.

رزان جمَّال بمكياج خفيف وتسريحة شعر عفوية

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تميزت بطلة مسلسل القدر النجمة رزان جمال، بإطلالتها الجمالية الناعمة والهادئة في العمل. وقد تألقت في أحد المشاهد بالمسلسل، بمكياج خفيف ارتكز على مكياج بشرة موحد، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة جداً من الماسكرا، إلى جانب إضاءة زاوية العين الداخلية بالشيمر، وتطبيق القليل من البلاشر الوردي وأحمر الشفاه باللون الزهري الطبيعي. بالنسبة لتسريحة شعرها، فأتت متناغمة جداً مع مكياجها، حيث اختارت تسريحة شعر مموجة بتموجات طبيعية، منسدلة بعفوية على الأكتاف.

رزان جمَّال بمكياج اللامكياج وتسريحة شعر مموجة منسدلة

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إطلالات رزان جمَّال في مسلسل القدر أتت بمعظمها طبيعية ناعمة، لعل أبرزها، إطلالتها بمكياج اللامكياج، الذي ارتكز على تظليل العيون بظلال نيود، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما أحمر الخدود فأتى طبيعياً باللون الوردي الناعم، وأحمر الشفاه باللون النيود الزهري. واختارت لشعرها الطويل الأسود، تسريحة عفوية منسدلة على الأكتاف مع الفرق النصفي للغرة الطويلة؛ فأتت إطلالتها الجمالية جداً ناعمة، وعكست شخصيتها في المسلسل.

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رزان جمَّال بمكياج برونزي وتسريحة الكعكة المنخفضة

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أما إطلالاتها اليومية، فلا تقل جاذبية عن إطلالاتها في الدراما، حيث تعتمد دائمًا أسلوب مكياج مميز يبرز جمالها الطبيعي بلمسات متقنة. وفي إحدى مناسباتها، تألقت رزان بإطلالة تنبض بالأنوثة والرفاهية، بفستان أسود، ونسقت معه مكياجاً متوازناً يبرز ملامحها الناعمة، مع لمسات من الظلال الذهبية على الجفون التي أضفت إشراقة ساحرة لعينيها، وتحديد عينيها بخط أيلاينر دقيق يعزز من جمال نظرتها، الى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. وبرزت جمال عظمتي وجنتيها بضربات مشرقة من البلاشر الوردي، وزينت شفاهها بأحمر الشفاه باللون الوردي الدافئ، مما اضاف لمسة أنثوية راقية تناغمت مع بشرتها المتوهجة. وجاءت تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب كلاسيكي أنيق على هيئة كعكة منخفضة، لتكمل هذه الإطلالة الفريدة.