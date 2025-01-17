دايسون تكشف عن أجهزة العناية بالشعر بنسخة محدودة بألوان لافتة ومبتكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 صباحاً - تُعد علامة دايسون واحدة من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا، حيث تجمع بين الابتكار والجودة في تصميم منتجاتها بشكل فريد من نوعه. منذ تأسيسها، حرصت دايسون على تقديم حلول هندسية استثنائية تنطلق من البحث العلمي العميق والتطوير المستمر، مما جعلها تتصدر مجالات متعددة مثل الأجهزة المنزلية والعناية بالشعر. تستوحي دايسون إلهامها من الطبيعة، حيث تبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين حياة الأفراد من خلال تقنيات مبتكرة تحافظ على الصحة والجمال.

أجهزة العناية بالشعر من دايسون

تقدم دايسون مجموعة رائعة من أجهزة العناية بالشعر بنسخة محدودة، تتوفر بألوان الفراولة البرونزي والزهري المميزة. هذه الأجهزة ليست جميلة فحسب، بل تعكس أيضًا التزام دايسون بالابتكار، حيث يجسد كل منتج منها عملية البحث والتطوير الدقيقة التي تعد جزءًا أساسيًا من فلسفة تصميم دايسون.

رحلة مستوحاة من الطبيعة

دايسون تكشف عن أجهزة العناية بالشعر بنسخة محدودة بألوان لافتة

استلهمت دايسون من العالم الطبيعي، وخاصة من الألوان الزاهية للفراولة التي تُزرع في مواقعها الزراعية في الريف البريطاني. فمع التركيز على علوم المكونات وإطلاق أول تركيبات العناية بالشعر، استكشف فريق دايسون كيفية استخدام صبغة الفراولة الطبيعية لابتكار لون فريد ومميز.

في قلب الريف، تزرع دايسون أكثر من 1.2 مليون شجرة فراولة سنويًا في منشأة زجاجية مساحتها 15 فدانًا. وتعمل هذه المنشأة باستخدام نظام طاقة دائري مبتكر، حيث يتم تحويل نفايات المحاصيل إلى طاقة، مما يجعل العملية أكثر استدامة. ومن اللافت أن الفراولة يتم قطفها بواسطة روبوتات تضمن اختيار أفضل الثمار التي تتمتع بالجودة والنسيج والقيمة الغذائية المثالية.

من خلال استكشاف صبغة الفراولة، اكتشفت دايسون مجموعة من الألوان، من الأحمر إلى الخوخي والبرتقالي، وتم مزجها معًا لإنشاء ظل فريد ومعقد من اللون الوردي. يعكس هذا اللون جوهر لوحة الألوان الطبيعية، بينما تضيف لمسات الأزرق على الأزرار، المستوحاة من اللون الطبيعي للسافير غير المقطوع، تباينًا لافتًا يُبرز التكنولوجيا المتقدمة في الأجهزة.

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مجموعة جديدة من أجهزة العناية بالشعر المتطورة

تتميز أجهزة دايسون بعدد من الابتكارات المميزة في العناية بالشعر، حيث تم تصميم كل جهاز لتقديم تجربة تصفيف محسّنة مع ضمان الحفاظ على صحة الشعر. إلى جانب الألوان الفريدة، كل جهاز يأتي مزودًا بتقنيات جديدة وإكسسوارات مصممة بدقة، مما يجعل هذه المجموعة هدية مثالية لمناسباتكم.

جهاز دايسون Airwrap i.d.™ المتعدد الوظائف ومجفف الشعر

تم تحسين جهاز دايسون Airwrap i.d.™ الحائز على جوائز، ليشمل تقنية Bluetooth® التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملف شخصي للشعر للحصول على تصفيف محسن. مع ضغطة زر واحدة، يقوم الجهاز بتصفيف التجاعيد تلقائيًا، مما يوفر تجربة تصفيف مخصصة وسهلة. تأتي الإضافات الجديدة مثل البرميل المخروطي لتجاعيد محددة، وموزع Wave + Curl لزيادة التموجات، ومجمع Blade للهواء الدقيق، مما يوفر المزيد من خيارات التصفيف.

• متوفر في المتاجر وعبر الإنترنت بسعر 2,299 درهم إماراتي أو 2,299 ريال سعودي.

مجفف الشعر دايسون Supersonic Nural™

يستخدم مجفف الشعر الأكثر ذكاءً من دايسون، Supersonic Nural™، تقنية مستشعرات لقياس المسافة بين المجفف وفروة الرأس، مما يسمح للجهاز بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة لحماية صحة الفروة وتعزيز لمعان الشعر الطبيعي. كما يحتوي الجهاز على تقنية تحديد المرفقات، مما يسهل التصفيف بتذكر الإعدادات المستخدمة مع المرفقات المختلفة.

• متوفر في المتاجر وعبر الإنترنت بسعر 1,899 درهم إماراتي أو 1,899 ريال سعودي.

مملس الشعر دايسون Airstrait™

يتوفر جهاز مملس الشعر دايسون Airstrait™ لأول مرة في علبة هدايا خاصة! يستخدم هذا الجهاز طريقة جديدة لتمليس وتصفيف الشعر من الحالة المبللة إلى الجافة باستخدام الهواء. فهو يقضي على الحاجة لاستخدام الألواح الساخنة، مما يمنع التلف الناتج عن الحرارة.

• متوفر في المتاجر وعبر الإنترنت بسعر 1,999 درهم إماراتي أو 1,999 ريال سعودي.

إكسسوارات مجانية لتجربة تصفيف كاملة

أجهزة العناية بالشعر بنسخة محدودة بألوان لافتة من دايسون

إلى جانب الأجهزة، تقدم دايسون مجموعة من الإكسسوارات المصممة بدقة، متوفرة عند الشراء مباشرة من دايسون. وتشمل هذه:

• فرشاة تدليك: مثالية لتنعيم وتفكيك الشعر قبل التصفيف.

• مشط لفك التشابك: مصمم لفك التشابك بلطف وسهولة.

• مشابك الشعر: تساعد مشابك الشعر في تقسيم الشعر بدقة، مع وجود أحزمة سيليكون لضمان الراحة المثالية. كما أن المشبك العريض يتميز بأسنان إضافية لتثبيت الشعر بشكل آمن.

ابتكار مع العناية بشعرك

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يعد الحفاظ على صحة الشعر جزءًا أساسيًا من عملية تصميم دايسون. وقال روب سميث، عالم رئيسي في دايسون: "من خلال بحثنا في علوم الشعر، اكتشفنا ارتباطًا بين جودة الشعر والتعرض للحرارة العالية، خاصة على الفروة." لذا، تم تصميم جميع أجهزة دايسون مع التحكم الذكي في الحرارة لضمان عدم تجاوز درجات الحرارة للحدود الآمنة، مما يحافظ على رطوبة الفروة ويحمي الشعر من التلف غير الضروري."

بفضل الألوان المميزة، والتقنيات المتطورة، والتصميم المدروس، تقدم مجموعة دايسون المحدودة لهذا الموسم مزيجًا مثاليًا من الأناقة والأداء. سواء كنت ترغبين في تدليل نفسك أو البحث عن الهدية المثالية، فإن هذه الأجهزة تعد الخيار الأمثل لجعل العناية بالشعر أسهل وأكثر صحة وجمالًا من أي وقت مضى.

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