الخليج اليوم .. مباحثات موسعة تجمع رئيس وزراء قطر وأحمد الشرع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يصل رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى دمشق، إذ تعد هذه الزيارة الأولى له فيما سبقه إليها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي.

إلى ذلك، يجري رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وهو الأمر الذي تعتبره الخارجية القطرية تأكيداً على موقف الدوحة الثابت في دعم الأشقاء في سوريا، طبقاً لما ذكرته في بيانها.

وكان أحمد الشرع قد وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا، مؤكدا أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا، بسبب مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.

وأضاف الشرع أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق، وأنهم سيبدؤون تعاونا إستراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة يسعون من خلاله إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.