شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات جديدة في سوريا والسودان والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات متنوعة

12.000 كرتون من التمر

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية.واستفاد منها 932 فردًا، وذلك ضمن مشروع مبادرة كنف للملابس الشتوية في سوريا للعام 2025م.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حقائب إيوائية وسلال غذائية في محافظة السويداء بالجمهورية العربية السورية.واستفاد منها 600 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 8 يناير 2025م، 12.000 كرتون من التمر في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان.واستفاد منها 90.225 فردًا من الأسر النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع 441 طنًا من التمور في السودان.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.