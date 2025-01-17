شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمباراة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم، اليوم الجمعة، إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة فى القدم خلال مشاركته فى مباراة الجونة التى أُقيمت مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وخضع عاشور لفحص طبى للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق أمس الخميس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة أورلاندو.

وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء أمس مع لاعبى الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تُقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.