انت الان تتابع خبر إدارة الدولة: نحرص على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري للبرنامج الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " الى اعضاء ائتلاف القيادة السنية الموحدة تلقينا رسالتكم المؤرخة في 12 كانون الثاني 2025 والتي تشيرون فيها الى الاتفاق السياسي وضرورة الالتزام به"، مؤكداً "احترامه لجميع مكونات الشعب العراقي".وأشار الائتلاف، بحسب البيان، الى "حرصه على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة والتي وصلت نسب انجازها الى 76% ومستمرون الى نهاية عمر هذه الدورة النيابية والحكومية"، موضحاً ان "هذا الأمر يحدث لأول مرة، حيث تتابع لجنة مختصة سير تنفيذ الاتفاقات وفق مدد زمنية ثابتة".

وبين، أن "ما اشرتم اليه من نقاط تتعلق بمطالبكم الحقة، ونؤكد انها في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور"، داعياً رئاسة مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك في الشق التشريعي".

