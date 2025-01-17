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نشرة السومرية.. الخلافات تعطل عمل البرلمان ودعوات لتنفيذ كامل اتفاقية وقف النار في غزة

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نشرة السومرية.. الخلافات تعطل عمل البرلمان ودعوات لتنفيذ كامل اتفاقية وقف النار في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني ينهي زيارته الى بريطانيا.. الزيارة شهدت توقيع خمسة وعشرين اتفاقا ومذكرة تفاهم بمجالات متعددة

# الخلافات تعطل عمل البرلمان.. مطالبات بتحرك رئاسته لضبط ايقاع الجلسات، والمشهداني يحمل الكتل المسؤولية

# بعد المصادقة.. دعوات دولية للعمل على تنفيذ كامل لوقف إطلاق النار في غزة.. واستعدادات لعملية تبادل الاسرى

# في لبنان.. عون وماكرون يبحثان جهود تشكيل الحكومة وعودة الثقة.. وغوتيريش يتفقد قوات اليونيفيل في الجنوب

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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