انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الخلافات تعطل عمل البرلمان ودعوات لتنفيذ كامل اتفاقية وقف النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني ينهي زيارته الى بريطانيا.. الزيارة شهدت توقيع خمسة وعشرين اتفاقا ومذكرة تفاهم بمجالات متعددة# الخلافات تعطل عمل البرلمان.. مطالبات بتحرك رئاسته لضبط ايقاع الجلسات، والمشهداني يحمل الكتل المسؤولية

# بعد المصادقة.. دعوات دولية للعمل على تنفيذ كامل لوقف إطلاق النار في غزة.. واستعدادات لعملية تبادل الاسرى

# في لبنان.. عون وماكرون يبحثان جهود تشكيل الحكومة وعودة الثقة.. وغوتيريش يتفقد قوات اليونيفيل في الجنوب

