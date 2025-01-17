شكرا لقرائتكم خبر عن الشمال القطرى يعرض شراء أكرم توفيق فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الجمعة، عن رغبة نادى الشمال فى الحصول على خدمات أكرم توفيق، لاعب الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية أن إدارة نادى الشمال تسعى للتفاوض مع النادى الأهلى المصرى لشراء ما تبقى من عقد اللاعب أكرم توفيق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى بعد توقيع اللاعب مع الشمال للانتقال إلى صفوفه، حيث يأمل الشمال فى ضم اللاعب بشكل دائم لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية فى وقت سابق أن أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى وقع رسميًا مع نادى الشمال خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

قالت صحيفة "العرب" القطرية إن صفقة انتقال أكرم توفيق مع نادى الشمال القطرى تأتي كإضافة قوية تعزز طموحات نادي الشمال خلال مشواره في الدوري القطرى.

كان مسئولو النادي الأهلي قد إغلاق ملف تجديد أكرم توفيق لاعب الفريق بعدما أصر اللاعب على مطالبه المالية التي وصفها مسئولو القلعة الحمراء بالمُبالغ فيها والتي لا تتناسب مع"سقف" العقود التي تم تحديدها لجميع الفئات في الفريق.

وقال مصدر فى الأهلى إن رئيس النادى أخطر جهاز الكرة بضرورة إغلاق ملف تجديد عقد أكرم توفيق.

وكشف المصدر عن أن أكرم توفيق أصر على الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يزيد هذا المبلغ كل موسم فيما عرض الأهلي على اللاعب التجديد مقابل 18 مليون جنيه في الموسم، لكن اللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري رفض لأنه يمتلك عرضا قطريا من نادي الشمال مقابل مليون دولار في الموسم الأول ومليون و200 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون و500 ألف دولار في الموسم الثالث.