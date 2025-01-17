شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على بديل دونجا أمام إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على بديل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق في مباراة إنييمبا النيجيري بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية والمقرر لها في السادسة بعد غداً الأحد.

وينوى جروس الدفع بمحمد السيد لتعويض غياب دونجا،رغم غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة بسبب الإصابة ولكن السويسرى يدرس الاعتماد عليه في اللقاء حتى يستعيد مستواه تدريجياً خاصة أن اللقاء يعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للفارس الأبيض بعد حسم تأهله للدور المقبل بشكل رسمي.

ويفتقد فريق الزمالك جهود دونجا في مباراته المقبلة بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل أمام إنيمبا النيجيري بالجولة الختامية للبطولة الأفريقية، لتراكم البطاقات الصفراء حيث حصل على 3 إنذارات بالكونفدرالية أخرها أمام بلاك بولز بالجولة الخامسة والتي تأهل من خلالها الزمالك إلى ربع نهائي البطولة.