شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي أمام أورلاندو غداً في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على إعادة وسام أبو علي مهاجم الفريق لقيادة الهجوم الأحمر في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة من مساء غداً، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينوي المدرب السويسري الإستعانة بجميع العناصر الأساسية للفوز في لقاء الغد من أجل إعتلاء قمة المجموعة التي يتنافس عليها حالياً بطلي مصر وجنوب أفريقيا، فالمارد الأحمر يمتلك 10 نقاط فيما يمتلك أولارندو 11 نقطة وبعدما ضمن الفريقين التأهل رسمياً للدور ربع النهائي للبطولة القارية يرغب كلاهما في حسم القمة خلال مواجهة الغد.

واستقر كولر الإعتماد على وسام أبو علي أساسياً في مباراة الغد بعدما حصل اللاعب على راحة من مباراة الجونة الأخيرة في الدوري التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة بسبب معاناة اللاعب من "هبوط" خلال رحلة العودة من كوت ديفوار التي خاض فيها المارد الأحمر مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.