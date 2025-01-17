شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: كنت اختبر الجمهور بالدشاش وفوجئت بحبهم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد سعد خلال ندوته بتلفزيون الخليج 365 عن نجاح فيلم الدشاش: أتمنى أن يكون الدشاش هو رجوع مرضي لجمهوري، وعندما قدمت على تقديم هذا الفيلم كانت نيتي أن اختبر الجمهور والنقاد وأرى هل هذا النوع هو ما يحتاجه؟، فأنا لم أقدم هذه النوعية من قبل لأنني لم يصادفني سيناريو مناسب، وبالفعل الجميع استقبل الدشاش بحفاوة كبيرة وتفاجئت بحب الناس لي، هذا الحب الذي مسني وجعلني أخطط فيما هو قادم كي أقدم أعمال على قدر هذا الحب.

وتابع سعد: منذ نشر البوستر الترويجي للفيلم وكانت ردود الأفعال مهولة، حينها شعرت أن الله معي وأنني مازلت موجود لدى الناس، بالرغم أنني لم أشك لحظة في حبهم لي لأنني أقابلهم يومياً في الشارع وأرى هذا الحب.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



الفنان محمد سعد (1)



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد (5)



الفنان محمد سعد (6)



جانب من ندوة فيلم الدشاش



سعد (2)



سعد



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (1)



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (2)



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (3)



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير