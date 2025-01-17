شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائى كليفلاند للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائى المصرى طارق مؤمن وأمينة عرفى إلى الدور نصف النهائى ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجى فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هى أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتى تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتائج المصريين فى منافسات اليوم الأول من ربع النهائى كالتالى..

فوز طارق مؤمن على جونا براينت بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 6-11, 11-13, 11-7.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-8.

فوز أمينة عرفي على فريدة محمد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-9, 11-8, 11-7.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية فى تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك فى البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين فى منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوسانى.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.