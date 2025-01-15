3 وصفات طبيعية تخلصك من اسمرار مفاصل الأصابع.. نتيجة فعالة خلال أيام

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُعاني كثير من السيدات والفتيات من اسمرار مفاصل الأصابع، وهي إحدى مشاكل البشرة التي تسبب الإزعاج، والتي تظهر نتيجة تراكم خلايا الجلد الميت في هذه المناطق أو بسبب الإفراط في الصبغة التي ينتجها الجسم، وكذا عند التعرض لأشعة الشمس، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

استعرض موقع هيلث لاين الطبي 3 خلطات طبيعية تساهم في التخلص من اسمرار مفاصل الأصابع في أيام معدودة، وهي كالتالي:

وصفة زيت الزيتون والسكر

تساعد هذه الوصفة على ترطيب اليدين، وإزالة السواد الموجود في المفاصل، ويمكن إعدادها باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت الزيتون والسكر بشكل جيد.

ضعي الخليط على مفاصل اليدين لمدة 5 دقائق.

اغسلي اليدين جيدًا، ثم استعملي أحد أنواع المرطبات المناسبة لنوع بشرتك.

وصفة اللوز والزبادي

تُعتبر وصفة اللوز والزبادي من أكثر الوصفات فعالية لتفتيح البشرة، وإزالة السواد من مفاصل الأصابع، ويمكن إعدادها كالتالي:

المكونات:

2 حبة من اللوز.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

طريقة التحضير:

اطحني اللوز مع الزبادي جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على مفاصل اليدين، وافركيها جيدًا.

اتركي العجينة على مفاصل اليدين لمدة 10 دقائق.

اغسلي اليدين جيدًا وجففيهما.

وصفة العسل مع عصير الليمون

تساهم هذه الوصفة في تفتيح مفاصل اليدين، ويُمكن إعدادها كالتالي:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ضعي الخليط على مفاصل اليدين، وافركيها جيدًا لمدة 5 دقائق.

كرري هذه الوصفة عدة أيام للحصول على نتائج سريعة.