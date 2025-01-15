"أنصار الله": مع وصول معركة إسناد غزة لختامها بإعلان وقف إطلاق النار ستبقى قضية فلسطين القضية الأولى

أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية محمد عبدالسلام، الى أنه "مع وصول معركة إسناد غزة لختامها بإعلان وقف إطلاق النار ستبقى قضية فلسطين القضية الأولى،، ونحن نحيي بإكبار وإجلال صمود غزة الأسطوري والتاريخي".

ولفت عبدالسلام، الى أننا "نثمن وكل أحرار العالم التضحيات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية في غزة واستشهاد عدد من قادتها الكبار منهم الشهيدان القائدان هنية والسنوار، فالتضحيات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية لم تفتّ من عضدها فاستمرت بكل قوة وبسالة في مقارعة العدو حتى دفعه إلى القبول بوقف إطلاق النار"، متوجهاً "بالتحية إلى جبهات الإسناد وفي المقدمة جبهة المقاومة الإسلامية في لبنان والتي أبلت بلاء حسنا قتالا وتضحية".

وأكد أن ""جبهة المقاومة اللبنانية قدمت أغلى ما لديها فداء لغزة وفلسطين والقدس حيث توجت تلك التضحيات بأن كان على رأسها شهيد الإسلام والإنسانية القائد العظيم السيد حسن نصرالله".

وقال "حن في اليمن نحمد الله أن وفق شعبنا العزيز وقواته المسلحة لحمل هذه المسؤولية بإسناد غزة بمظاهرات مليونية أسبوعية، ونحمد الله بأن وفق شعبنا وجيشنا لإسناد غزة بعمليات عسكرية فاعلة ومؤثرة من أول الطوفان حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة".

وشدد عبدالسلامن على أن "رغم استمرار الحصار على بلدنا وما يعانيه شعبنا من جراح جراء سنوات العدوان السابق والظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن ذلك لم يكن ليثبط العزائمن والحصار على بلدنا ومعاناة شعبنا جراء العدوان السابق كان دافعا ومحفزا للنهوض بمسؤولية إسناد غزة".

وقال "دخول اليمن في معركة إسناد غزة لم يكن عن فائض قوة أو استعراض لها بل من واقع صعب، فالاستباحة الإسرائيلية لغزة لم تدع مجالا لشعبنا العزيز المشبع بالروحية الإيمانية إلا أن يشارك ويساند قياما بالمسؤولية تجاه شعب مظلوم".

وأكد أنه "يتوجب أن تنهض الأمة بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار كيان العدو الصهيوني كيانا خطرا على الجميع".