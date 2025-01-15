«موافق».. تقرير يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات محمد صلاح مع الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي مفاجأة بشأن مفاوضات محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الهلال السعودي، في ظل اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل الثنائي لاتفاق بشأن عملية تجديد التعاقد.

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة «اليوم» السعودية، تقريرًا من صحيفة «ريليفو» الإسبانية، أكد أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الهلال.

وأوضح التقرير أن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب بقميص الهلال وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة تقارير صحفية قد ذكرت من قبل أن صندوق الاستثمار السعودي، يخطط لجعل محمد صلاح أعلى لاعب أجرًا في العالم، براتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

المصري اليوم