منظمة أيادي العون والتنمية تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات كوستي ، الجبلين والدويم

مستشفى كوستي دشن الدكتور الزين سعد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأبيض صباح الثلاثاء بمباني منظمة أيادي العون والتنمية بكوستي الأجهزة و المعدات الطبية المقدمة من المنظمة لمستشفيات كوستي والجبلين والدويم بتكلفة أكثر من خمسين مليون جنيها بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ، بحضور الدكتور عبدالسميع موسي مفوض العون الإنساني بالولاية والاستاذ مختار الشفيع احمد مدير المنظمة بالولاية والدكتور حسن احمد حسن ضابط الارتباط بالمنظمة. وشملت الأجهزة والمعدات الطبية اجهزة رسم القلب وأجهزة فحص الأجنة ومستلزمات غرف العمليات للاطباء والكوادر المساعدة وذلك وفقا لنتائج المسوحات التي قامت بها المنظمة للمستشفيات المستهدفة والتي تعمل من خلالها على تغطية الفجوة في معينات اقسام العمليات الجراحية والنساء والتوليد والاطفال. واشاد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية بالدعم الكبير المقدم من قبل منظمة أيادي العون والتنمية للمؤسسسات الصحية والذي يؤدي الي تحقيق استقرار الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، كما طالب سيادته وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية بتنسيق الجهود في هذه المرحلة لخدمة قضايا الطواريء الصحية بالولاية. من جانبه اوضح الدكتور عبد السميع موسى مفوض العون الإنساني بالولاية ان خطة المفوضية لهذا العام تهدف لإجراء إصلاح شامل لعمل المنظمات بالولاية وذلك وفقا لقانون العمل الانساني الذي يرمي لتقديم الخدمات الانسانية وفق اولويات المواطنين و تركيز الجهود في القضايا الملحة له بهدف تخفيف وطأة الحرب والفيضانات علي انسان الولاية بالتعاون مع جميع الشركاء ، وقال ان منظمة أيادي العون والتنمية وفرت هذه المعينات الطبية بناءا على دراسات ميدانية حقيقه من اجل الوصول الي بيئة مواتية للاطباء للقيام بواجبهم المقدس تجاه طالبي الخدمة الصحية والعلاجية . سونا

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