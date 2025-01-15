من داخل مدينة مدني تتشكل مشاهد قصة الانتصار البطولي لأبطال قواتنا العسكرية والأمنية بكافة تشكيلاتها ..

■ ومن داخل مدني وشوارعها المتعبة تقرأ كيف مسحت مليشيات وعصابات التمرد الفرح والعافية من كل مظاهر ومظان الحياة في مدني وأبدلتها بؤساً وقبحاً هو بعض من دواخل هذه العصابات التي لايدري المرءُ حقاً من أين جاءت ..

■ لكن الصورة الحقيقية لمعركة مدني الفاصلة تحكيها وتوثقها الصور والحكايات الموثقة من منطقة كبري البوليس .. هنا حيث ذاقت مليشيات التمرد موتاً لم تتذوقه من قبل .. ولحقت بها هزيمة نكراء هي حقاً بداية نقطة انهيار مليشيات حميدتي ومن يقف خلفه من الداعمين والعصابات العابرة للقارات ..

■ من داخل مدني تحية وفاء من سويداء القلب لكل ضباط وجنود قواتنا الباسلة الذين جعلوا بفضل الله كل الذي نعيشه ممكناً ..

■ نبدأ غداً رحلة الأوراق والرصاص من مدني .. قصة البطولة والجسارة في كتاب معركة الكرامة ..

■ الحمدُ لله علي نعمة النصر المؤزّر ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد