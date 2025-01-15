برعاية أمير الرياض ..الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود تنظم المؤتمر الاقليمي للاتحاد العالمي لطب الأسنان

تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود المؤتمر الاقليمي للاتحاد العالمي لطب الأسنان وذلك صباح يوم الخميس الموافق 16/1/2025م

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة ايام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذكر الدكتور زياد اللاحم رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون و عرض التطورات في مجال طب الأسنان وأبحاثه.

وأضاف أن الجمعية السعودية لطب الأسنان بتاريخها العريق كانت ولازالت تقوم بدور مهم في التعليم والتدريب المستمر في مجال طب الأسنان وتقديم خدمات تطوعية وتثقيفية للمجتمع مشيرا أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر نتطلع فيه لخلق تجربة مميزة لضيوف وزوار المؤتمر .

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيحظى بالعديد من المشاركات والأبحاث في مجال طب الأسنان من خلال تقديم أكثر من ١٤٣ محاضرة ل ١٣٠ متحدث سعودي وعالمي و بزيارة أكثر من ١٣ ألف مختص بطب الاسنان

وسيكون هناك 36 ورشة عمل لتدريب أكثر من ٨٠٠ طبيب على أحدث المستجدات في مجال طب الأسنان.

وكذلك سيقام معرض مصاحب للمؤتمر على مساحة ١٣ الف متر مربع، يتواجد فيه ١٦٥ شركة عالمية مشاركة تقدم خدماتها على أحدث التقنيات التي وصلت إليه في مجال طب الأسنان .