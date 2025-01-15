خليل الحية: ما قامت به كتائب القسام أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ

أكد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، أنه "في هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة، ونحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى".

ولفت الحية، الى أننا "نترحم على كل القادة الشهداء في الحركة وكل الفصائل والمجاهدين بدون استثناء، ومعركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية".

ورأى أن "ما قامت به كتائب القسام أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ، وشعبنا لن ينسى كل من شارك في حرب الإبادة"، مشدداً على "عدونا لن يرى منا لحظة ضعف أبدا، ولن ننسى ولن نغفر وليس منا من يفرط في حق تضحيات شعبنا في قطاع غزة".

وذكر أن "حزب الله قدم مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة، والشعب اللبناني قدم تضحيات كبيرة وصبر عظيم، دفاعا وإسناداً لشعبنا الفلسطيني".

وقال الحية "أنصار الله هم إخوان الصدق الذين تجاوزوا البعد الجغرافي وغيّروا من معادلة الحرب والمنطقة وأطلقوا الصواريخَ والمُسيَّرات على قلب العدو"، مضيفاً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليتيْ الوعد الصادق".

وتابع "المقاومة العراقية اخترقت كل العوائق لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومتها ووصلت صواريخها ومسيّراتها إلى أراضينا المحتلة، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة في غزتنا الأبية هي مرحلة البناء والمواساة وإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار".

ورأى أن "هذه المعركة بدأت من أجل القدس وستبقى القدس والأقصى بوصلتنا وعنوان جهادنا ومقاومتنا، حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".