بايدن أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة سيصبح وقفا دائما: لبنان تمكن من انتخاب رئيس وزراء لا يخضع لنفوذ "حزب الله"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أننا "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن، والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع"، لافتاً الى أن "سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".

وذكر بايدن، أنه "سيتم الإفراج عن رهائن أميركيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، وستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق"، مضيفاً أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في أيار الماضي".

وقال "تم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة"ن معتبراً أن " لبنان تمكن من انتخاب رئيس وزراء لا يخضع لنفوذ حزب الله لأول مرة منذ سنوات بفضل ضغوط واشنطن، وحماس وإيران وحزب الله كلهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة".

وتابع "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".