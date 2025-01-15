السيسي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: لضرورة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد في بيان، على ضرورة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واردف السيسي "مع هذا الاتفاق، أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل". وأوضح أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق "بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية".

وتعهد بأن مصر "ستظل دائما وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعبر عن أمله في أن يقود الاتفاق إلى سلام مستدام وأن "تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".