فون دير لايين تحضّ إسرائيل وحماس على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى، وقد حضّت الطرفين على "التنفيذ الكامل" للصفقة.
ولفت فون دير لايين في تصريح له، الى أن "كلا الطرفين يحب أن ينفّذا بالكامل هذا الاتفاق، بصفته منطلقا نحو الاستقرار الدائم في المنطقة والحل الدبلوماسي للنزاع".
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