أمين عام الأمم المتحدة: الأولوية يجب أن تكون الآن لتخفيف المعاناة في غزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مشددا على أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لتخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع".

وأوضح غوتيريس للصحفيين، بانه "تقف الأمم المتحدة مستعدة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق وتكثيف توصيل المساعدات الإنسانية المستدامة إلى الأعداد التي لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم".