أفادت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن مصادر مصرفية، بأنّ "مصرف لبنان أغرق السوق المالية بكمية كبيرة من الليرات إثر رواج شائعات انخفاض سعر صرف الدولار بعد ساعات على انتخاب الرئيس جوزاف عون".
وبحسب "الأخبار"، باع المصرف آلاف المليارات من الليرة ومنع مضاربات كان صرافون ومصارف ينوون القيام بها من خلال عرض شراء الدولار بـ80 ألف ليرة.
وأدّى تدخل مصرف لبنان الى منع المضاربة، وجمع نحو 200 مليون دولار، بحسب "الأخبار"، ودعت مصادر مصرفية الى التعاطي بـ"علمية" مع الواقع المالي، مشيرة إلى أن "التأثير الإيجابي للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، سيظهر أثره في المرحلة المقبلة وليس بالطريقة التي يروّج لها البعض بقصد المضاربة".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: مصرف لبنان ضح كمية كبيرة من الليرات بالسوق ومنع المضاربة وجمع نحو 200 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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