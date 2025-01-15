في صحف اليوم: مصرف لبنان ضح كمية كبيرة من الليرات بالسوق ومنع المضاربة وجمع نحو 200 مليون دولار

أفادت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن مصادر مصرفية، بأنّ "مصرف لبنان أغرق السوق المالية بكمية كبيرة من الليرات إثر رواج شائعات انخفاض سعر صرف الدولار بعد ساعات على انتخاب الرئيس جوزاف عون".

وبحسب "الأخبار"، باع المصرف آلاف المليارات من الليرة ومنع مضاربات كان صرافون ومصارف ينوون القيام بها من خلال عرض شراء الدولار بـ80 ألف ليرة.

وأدّى تدخل مصرف لبنان الى منع المضاربة، وجمع نحو 200 مليون دولار، بحسب "الأخبار"، ودعت مصادر مصرفية الى التعاطي بـ"علمية" مع الواقع المالي، مشيرة إلى أن "التأثير الإيجابي للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، سيظهر أثره في المرحلة المقبلة وليس بالطريقة التي يروّج لها البعض بقصد المضاربة".