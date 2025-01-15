تكنولوجيا: Signify تكشف عن مساعد Philips Hue AI للإضاءة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Signify عن إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Philips Hue AI، والذي سيكون متاحًا ضمن تطبيق Hue لمستخدمي منتجات المنزل الذكي الخاصة بالعلامة التجارية. يهدف هذا المساعد إلى تحسين تجربة الإضاءة الذكية من خلال تقديم حلول مخصصة تعتمد على احتياجات المستخدم.

سيسمح مساعد الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنشاء مشاهد إضاءة مخصصة تناسب حالاتهم المزاجية أو مناسباتهم الخاصة، مثل الحفلات أو العطلات.

يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال كتابة الأوامر أو تقديم المطالبات الصوتية لإنشاء تأثيرات الإضاءة المطلوبة. أشارت Signify إلى إضافة “ميزات تعليقات” لتحسين أداء المساعد بمرور الوقت.

بناءً على الوصف الحالي، يبدو أن هذا المساعد يشبه أداة Govee AI Lighting Bot المستخدمة في منتجات مثل Curtain Lights 2.

وتخطط Signify لإضافة ميزات أخرى إلى تطبيق Hue خلال العام الجاري. ستشمل هذه الميزات:

اكتشاف الصوت: التعرف على أصوات أجهزة إنذار الدخان لتفعيل التنبيهات والإضاءة المناسبة.

إيقاف التنبيهات والإضاءة المشغلة: التحكم بسهولة في الإضاءة النشطة.

عرض بث الفيديو: إمكانية عرض فيديو الكاميرات الأمنية على أجهزة Amazon Echo وGoogle Nest Hub المتوافقة.

أداة عرض الكاميرا الحية: سيتمكن مستخدمو iOS من الاستفادة من هذه الميزة الحصرية.

من المتوقع أن تطلق Signify مساعد Philips Hue AI في تطبيق Hue خلال هذا العام، لكن الشركة لم تعلن بعد عن موعد إصدار محدد أو ما إذا كانت الميزة ستصل إلى مستخدمي iOS واندرويد في وقت واحد. في أحدث تحديث للتطبيق، أضيفت ميزة جديدة تتيح تخصيص وضع الإضاءة المتدرجة.

يمثل مساعد Philips Hue AI خطوة جديدة نحو تحسين تجربة الإضاءة الذكية من خلال التكنولوجيا المتطورة والقدرة على التخصيص بشكل أكبر.

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