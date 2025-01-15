وزير الطاقة الأوكراني: قطع واسع للتيار الكهربائي كإجراء احترازي بسبب هجوم صاروخي روسي واسع على قطاع الطاقة

اعلن وزير الطاقة الأوكراني، عن "قطع واسع للتيار الكهربائي كإجراء احترازي بسبب هجوم صاروخي روسي واسع على قطاع الطاقة". وكانت قد اشارت السفيرة الأميركية في كييف، الى أن "أوكرانيا تتعرض حاليا لهجوم واسع النطاق من روسيا بصواريخ باليستية ومسيرات".

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