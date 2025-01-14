وزير البترول يلتقي رئيس “أرامكو” السعودية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعًا مع المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض “اكتفاء” بمدينة الدمام.

وقد استُهل الاجتماع بتأكيد العلاقة الاستراتيجية بين أرامكو والشركات المصرية.. واستعرض المهندس كريم بدوي خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة، والتي تركز على ستة محاور أساسية لمواجهة التحديات العالمية، كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر سلسلة القيمة المضافة للقطاع، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وزيادة المشروعات المشتركة بين “أرامكو” والشركات المصرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية المصرية.

بوابة روز اليوسف