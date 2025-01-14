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العدوان على غزة.. استشهاد طفلين في قصف خيمة للنازحين وسط القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد طفلان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف خيمة للنازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية من المخيم.
في ذات السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا خلال مروره على حاجز عسكري شرق المدينة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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