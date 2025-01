شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكليف الحكومة الجديدة.. ما سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني؟ والان نبدء بالتفاصيل

رئيس مجلس الوزراء

يرأس مجلس الوزراء. يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

صلاحيات مجلس الوزراء

وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء. مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى. عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.



آلية عمل المجلس

استقالة الحكومة

إذا استقال رئيسها. إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها . بوفاة رئيسها. عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. عند بدء ولاية مجلس النواب. عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء أمس الاثنين، تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظى بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.في التقرير التالي تستعرض "اليوم" أبرز سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء في لبنان، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني. رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعد مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً.ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت.وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.ويعد مواضيع أساسية: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراءتعد الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:وتكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.وفي حال استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعد مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.