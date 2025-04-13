القبض على مواطن لنشره محتوى مرئيا يثير النعرات القبلية ويسيء لأحد المناطق

قبضت شرطة محافظة الدوامي بمنطقة الرياض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية والإساءة لإحدى المناطق، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



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