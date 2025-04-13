شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي يكشف عن بعض الأسئلة التي توضح استعداد الرجل للزواج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأخصائي الاجتماعي طلال الأسمري عن مجموعة من الأسئلة التي توضح استعداد الرجل للزواج.

وقال الأسمري خلال حديثه في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية: “عادة ما يأتينا أشخاص في دورات تأهيل ما قبل الزواج، وهو موضوع مهم، لا يدخل أحد الزواج إلا وهو لديه استعداد عالٍ”.

وتابع الأسمري: نقوم بسؤال عام وهو: ما هي نظرتك للزواج؟ فإذا قال العريس إنه يريد الزواج لتكوين أسرة، واختيار شريكة لتكمل معه الشراكة والتعاون، فهذا يدل على أن لديه رؤية مع أسئلة أخرى وهذا سؤال مهم يعطينا مؤشرًا حول استقراره.

وهناك سؤال آخر: هل لديك القدرة على الاختيار أو ما هي فتاة أحلامك؟ بعضهم تكون توقعاتهم عالية وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مزيد من التأهيل.

وأكد الأخصائي أن هناك أسئلة أخرى هامة، مثل: هل لديه القدرة على الاحتواء؟ هل لديه القدرة على التخطيط؟ هل لديه التأني؟ وإذا مر الشخص بتجربة طلاق وما زال يشعر بالأثر، فيجب أن يتأنى حتى لا يظلم شريك حياته.