أيمن بهجت قمر يكشف مفاجأة عن فيلم ريستارت لـ تامر حسني.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 07:25 مساءً - كشف المؤلف أيمن بهجت قمر مفاجأة عن فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، والمقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025. أيمن بهجت قمر : ريستارت مستوحى من أحداث قضية حدثت بالفعل أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن موعد فيلمه "ريستارت" والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025؛ كما كشف مفاجأة وهي أن أحداثه مستوحاة من قضية حدثت بالفعل؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قال أيمن بهجت قمر خلال المنشور: "فيلم ريستارت - يوم 29 مايو إن شاء الله بجميع دور العرض، الفيلم مستوحى من أحداث قضية حدثت بالفعل في أحد البلاد و تمت معالجة الموضوع بشكل كوميدي ساخر".

وأكمل: "فيلم ريستارت أخذ سنتين ما بين التحضير والتصوير، وده تاني فيلم بألفه للنجم تامر حسني بعد نجاحنا الكبير في فيلم البدلة، وأول لقاء لي مع النجمة هنا الزاهد، بالإضافة طبعاً للنجم باسم سمرة و النجم محمد ثروت، وصديقي الفنان عصام السقا، والفنانة الكبيرة ميمي جمال، والمخرجة الموهوبة سارة وفيق، دعواتكم بالتوفيق إن شاء الله عشان حقيقي كلنا تعبنا".

فيلم "ريستارت" يتواجد فيلم "ريستارت" في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل أي قبل عيد الأضحى بأسبوع، والفيلم من بطولة النجم تامر حسني وهنا الزاهد، كما يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.



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