15 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ كل ساعة

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 14.413 حالة ضبط للممنوعات، خلال الفترة من 1 رمضان وحتى الـ14 من شوال الجاري، بواقع 360 حالة يومية، ونحو 15 حالة كل ساعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

التبغ ومشتقاته

وجاءت ضبطية التبغ ومشتقاته في مقدمة المواد المضبوطة، بما مجموعه 9205 ضبطيات، يلي ذلك المواد المحظورة بواقع 4684 حالة، ثم المواد المخدرة والمشتملة على الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكابتجون، وغيرها بواقع 314 حالة، تلى ذلك 202 حالة ضبط مبالغ مالية، ثم الأسلحة بواقع 8 ضبطيات.

أحدث التقنيات

ولتحقيق امن وحماية امن المجتمع والاقتصاد الوطني تقوم الهيئة بمهام حيوية تهدف إلى مكافحة تهريب المنتجات الضارة والممارسات التجارية غير العادلة، حيث تسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تُعزز كفاءة وسرعة وتكامل الأنظمة، وزيادة التنسيق بين المقر الرئيس والمنافذ وجميع الجهات ذات العلاقة، وكان من أبرز الممكنات التي ساعدت في القيام بهذا الدور الفاعل نحو حماية المجتمع والاقتصاد الوطني إطلاق مركز الاستهداف الذي أسهم في تقليص إجراءات المعاينة اليدوية للشحنات والانتقال بإدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي، مما أسهم في تأمين سرعة وانسيابية حركة النقل الذي سيؤدي بدوره للعمل بكفاءة أعلى بتوفير تركيز جهود المعاينة الجمركية في البضائع ذات الخطورة العالية.

جرائم التهريب

إلى ذلك، أكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة، داعيًا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها، حيث تقوم الهيئة باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

ضبطيات

- 9205 التبغ ومشتقاته.

- 4684 مواد محظورة.

- 314 مواد مخدرة.

- 202 مبالغ مالية.

- 8 ضبطيات أسلحة.

ضبطيات الأسبوع الأخير

- 1535 تبغ ومشتقاته.

- 452 مادة محظورة.

- 49 مواد مخدرة.

- 20 مبالغ مالية.

- حالتان لأسلحة ومستلزماتها.