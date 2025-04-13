وفاة المنتج الفني صلاح حسن 

رحيل المنتج الفني صلاح حسن

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من هو المنتج الفني صلاح حسن؟

صلاح حسن منتج فني مصري، ترك بصمة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث شارك في فيلم "البطل" مع النجم أحمد زكي والذي يُعد من أهم الأدوار في حياته.

كما شارك في إنتاج أفلام لاقت نجاحاً كبيراً واستحساناً من قبل الجمهور والنقاد، مثل فيلم "الديلر" الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا وخالد النبوي ومي سليم ونضال الشافعي، وفيلم "احكي يا شهرزاد" الذي أبدعت فيه الفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد.

أما أحدث أعماله التي شهدت مشاركته، كان فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي مع مي سليم ونسرين طافش.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 07:25 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم الموافق 13 أبريل، المنتج الفني؛ بعد رحلة فنية مليئة بالعطاء والتفاني في عالم السينما، ولم يتم الكشف عن موعد الجنازة والعزاء بعد.أعلن الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، رحيل المنتج الفني صلاح حسن، من خلال نشر صورة له وعلق عليها قائلاً : " إنالله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".يمكنكم متابعة وفاة زوجة الفنان نضال الشافعيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».