سنة أولى بطولة لـ مينا مسعود وكزبرة وويجز في السينما المصرية

أول فيلم مصري لـ مينا مسعود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 05:53 مساءً - يُقدّم عددٌ من الفنانين الشباب، تجاربَ فنية جديدة في، خلال الفترة القليلة المُقبلة، يخوضون من خلالها تجرِبةلأول مرة، وذلك بعدما نجحت الأفلام الشبابية في الآونة الأخيرة، وصارت تحظى بثقة ومتابعة الجمهور، وتُنافس بقوة على صدارةلعل أبرزها فيلم "سيكو سيكو" للثنائي، الذي حقق نحو 140 مليون جنيه في 3 أسابيع فقط.ورغم تجارِبه العالمية، إلا أنّ الفنان الشاب مينا مسعود، لازال يخطو خطواته الأولى في السينما المصرية، من خلال فيلم "في عز الضهر" الذي يُعَد أول تجارِبه في القاهرة. ومن المُقرر طرحه في دُور العرض اعتباراً من شهر مايو المقبل، بعدما تأجل لأكثر من 4 أعوام؛ حيث تنوي الشركة المنتجة عمل ترجمة لأكثر من لغة، وعرضه في دول عديدة حول العالم، لاسيّما وأنّ بطل الفيلم فنان عالمي؛ فضلاً عن طرحه عبْر إحدى المنصات الرقمية العالمية.

فيلم "فى عز الظهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، ويجسّد مينا مسعود دَور زعيم عصابة دولية، فيما تجسّد إيمان العاصي شخصية "سانرا"، والتي تعمل مع المافيا. ويشارك في بطولة العمل: شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز. ومن تأليف كريم سرور. وإخراج مرقس عادل.



أول بطولة سينمائية لـ كزبرة بعد نجاح "الحريفة"

وبعد نجاحه في فيلم "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني، يخوض أحمد بحر، المعروف بـ"كزبرة" تجرِبة البطولة المطلقة في عالم السينما لأول مرة. يحمل اسم "بيج سايز"، وهو مشروع قائم مع نفس صُنّاع الحريفة. المؤلف إياد صالح. والمخرج كريم سعد. والمنتج طارق الجنايني. ومن المُقرر بدء التصوير خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وفي ديسمبر الماضي، شارك "كزبرة" محبيه ومتابعيه عبْر صفحته على "إنستغرام" صوراً ظهر من خلالها برفقة مخرج ومؤلف ومنتج فيلمه الجديد، وهو يقوم بالتوقيع على العقود الخاصة بالعمل؛ معلقاً: "توكلنا على الله، استنونا في الصيف الجاي "فيلم أوفر سايز"، شخصية عماد البطيء، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر آخدها من غير دعم إخوتي وإيمانكم بيا، ويا رب يعجبكم. إنتاج طارق الجنايني. وإخراج كريم سعد. وتأليف إياد صالح.

ويأتي ذلك، بخلاف خوضه البطولة المطلقة لأول مرة في الدراما التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم: "على ضهر راجل". وهو تأليف مصطفى حمدي. وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة. وإنتاج مها سليم. والعمل مكوّن من 15 حلقة، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريباً، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات كافة.

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ويجز وأسماء جلال في فيلم جديد

وبعدما خاض تجرِبة التمثيل قبل نحو 4 أعوام، منذ مسلسل "بيمبو" بمشاركة أحمد مالك. وإخراج عمرو سلامة. يخوض مغني الراب ويجز التجرِبة مُجدداً، ويُقدّم نفسه كبطل سينمائي، من خلال فيلم يحمل اسماً مبدئياً: "وتر حساس". وتُشاركه البطولة أسماء جلال، وتدور أحداثه في إطار رومانسي. وهو تأليف وإخراج علي العربي. ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

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