فيلم يونان يفوز بجائزتين في مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 05:53 مساءً - استكمالاً لمسيرته الناجحة منذ عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين، فاز فيلم يونان للمخرج أمير فخرالدين بجائزتي: أفضل ممثل للنجم اللبناني الشهير جورج خباز، وأفضل ممثلة للفنانة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا، في الدورة التاسعة والأربعين من مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي. تجسيد للغربة والأمومة تعليقاً على الجوائز، قالت لجنة التحكيم: "يجسّد أداء جورج خباز شعور الغربة وألم روح تائهة تتوق إلى راحة الوطن. يكشف تصويره الدقيق عن الاضطراب الداخلي لشخص يتصارع مع هويته في أرض غريبة؛ مما يضفي عمقاً عاطفياً وأصالة على صراع الشخصية. بينما يضفي أداء هانا شيغولا حضوراً دافئاً وأمومياً على الفيلم؛ مقدماً الراحة والحنان في عالم قاسٍ. يضفي حسها الفكاهي الممتع لمسة من البهجة، بينما تؤكد قوتها الراسخة، وجودها في بيئة يهيمن عليها الرجال. والنتيجة هي تصوير متماسك وجميل ومؤثر عاطفياً". ملخص القصة تبدأ قصة يونان عندما يبدأ منير (جورج خباز) في رحلة إلى جزيرة نائية للتفكير في قرار حاسم، بينما تطارده حكاية غامضة تناقلتها أمه. وفي هدوء ملاذه المعزول على الجزيرة، يلتقي بالمرأة الغامضة فاليسكا (هانا شيغولا) وابنها كارل. ورغم قلة الحديث بينهم، تبدأ أفعال اللطف البسيطة في التغلب على الشكوك؛ مما يخفف العبء عن منير ويعيد إيقاظ رغبته في الحياة.

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخرالدين. وبجانب خباز وشيغولا، يقوم ببطولة الفيلم كلٌّ من: الممثل الفلسطيني علي سليمان، والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي، والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا.



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يضم طاقم العمل خلف الكاميرا مواهب من أنحاء العالم، منهم: مدير التصوير الكندي رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا). وماري-لوي بالزر. وتصميم الصوت لكوين-إيل سونغ. والموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة).

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