محمود مرسي: تجارِب مُميزة بالإخراج والكتابة بعيداً عن التمثيل

من دراسة الإخراج والعمل بالإذاعة البريطانية إلى النجاح في السينما

الدراما التليفزيونية والمسرح يُقدّمان محمود مرسي مُخرجاً للجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 07:31 مساءً - يعَد الفنانواحداً من أبرز الممثلين بزمن الفن الجميل؛ حيث شارك ببطولة عدد كبير منوالتي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين، كما تم اختيار 6 أفلام جسّد بطولتها، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخبدأ الفنان محمود مرسي مسيرته الفنية عقب تخرُّجه في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، حينما قرر السفر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي. وعقب ذلك سافر إلى بريطانيا ليعمل في الإذاعة البريطانية.ومع بداية فترة السيتينات، عاد الفنان محمود مرسي إلى مصر، وكان موعده مع السينما؛ حيث شارك ببطولة أول فيلم سينمائي له وهو فيلم "أنا الهارب"، والذي تم عرضه عام 1962، وشارك ببطولته الفنان فريد شوقي.وعلى مدار مسيرته الفنية، حقق الفنان محمود مرسي نجاحاً كبيراً في السينما المصرية، من خلال مُشاركته ببطولة عدد كبير من الأفلام مع كبار الفنانين، ومن أبرزها: "شيء من الخوف، الباب المفتوح، أمير الدهاء، الخائنة، فجر الإسلام، طائر الليل الحزين، سعد اليتيم"، والعديد من الأفلام السينمائية.وكان الفنان محمود مرسي عاشقاً للفن بشكل حقيقي، ولم يتوقف إبداعه عند التمثيل فقط؛ حيث مارس الإخراج خلال فترة الستينيات من خلال إخراج عدد من السهرات التليفزيونية، ومن أبرزها: "زوجة وسكرتيرة، ذكرى".يمكنكِ قراءة:كما أخرج المسلسل التليفزيوني "الحب الكبير"، والذي شارك في كتابته أيضاً. وشارك ببطولته: يوسف شعبان، صلاح قابيل، صلاح منصور، وليلى طاهر. كما قدّم الفنان محمود مرسي عدداً من المسرحيات من إخراجه، ومن أبرزها: مسرحية "المحروسة، أرض الأحلام".يُذكر أن الفنان محمود مرسي قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 أبريل عام 2004 عن عمر ناهز الـ81 عاماً؛ تاركاً إرثاً فنياً قارب على الـ100 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية، جعلته واحداً من كبار القامات الفنية في الوطن العربي.

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