شكرا لقرائتكم خبر عن تباين المؤشرات العالمية بعد تراجع أسهم التكنولوجيا بـ"وول ستريت" والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم العالمية

بورصة "وول ستريت

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بأداء مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، حيث ساعدت مكاسب شركات النفط والغاز في تعويض التراجعات التي لحقت بشركة "إنفيديا" وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في التداولات المبكرة، بنحو 1 % ليصل إلى 96ر7478 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 87ر20263 نقطة.واستقر مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني دون تغيير عند 05ر8227 نقطة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5ر0 % في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.0%.وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني، في التداولات الصباحية، بنسبة 8ر1 % ليصل إلى 30ر38474 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 8231 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 40ر2497 نقطة.وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 8ر1% ليصل إلى 78ر19219 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر2 % ليصل إلى 94ر3240 نقطة.وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين مع نهاية تداولات أمس الإثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بواقع 67ر358 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 12ر42297 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18ر9 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 22ر5836 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 53ر73 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 10ر19008 نقطة، بسبب ضعف أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.وفي سوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 10 سنتاj ليصل إلى 72ر78 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بواقع 23 سنتا ليصل إلى 78ر80 دولار للبرميل.وفي أسواق العملة، اليوم الثلاثاء، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 70ر157 ين، من 48ر157 ين، فيما تراجع اليورو إلى 0266ر1 دولار من 0245ر1 دولار.