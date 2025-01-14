نايف البحر يعيد أسطورة روبن هود في الدراما التشويقية السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شاب قرر أن يعيد أسطورة روبن هود وأن يقيم ميزان العدل بيديه. يحاسب الأشرار ويحسن على الفقراء والمتضررين من هؤلاء الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى ضمن الدراما الاجتماعية الشبابية السعودية "طراد"، تأليف علاء حمزة، إخراج حكيم جمعة، وهز من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

يدور العمل حول طراد وهو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خال فقير الحال. وحين مرض هذا الأخير، قصد طراد والده طالباً المساعدة عله يتمكن من تأمين ثمن العلاج لخاله، لكن والده رفض مساعدته، فجعل والده أول ضحاياه.

وقرر أن يكون أول من يسرق منه المال، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، شكل عصابة قامت بسرقات صغيرة ووضعت خطة للسرقة الكبرى. والهدف سرقة الأشرار وإنصاف المتضررين منهم. فماذا سيكون مصير طراد وعصابته؟ وإلى متى يستمرون بسرقاتهم؟ وهل يظلون بعيدين عن أعين العدالة ومحاسبة القانون؟

نايف البحر

يوضح نايف البحر أن "العائلة تأتي أولاً عند طراد". وعند المقارنة بين طراد وروبن هود، يعلق بالقول أن "طراد قد يكون أفضل من روبن هود"، من دون إعطاء نقاط التشابه والاختلاف بين الشخصيتين، ليترك للمشاهدين اكتشافها مع عرض الحلقات. ويتوقف عند استعداداته الخاصة للشخصية، فيقول: "أنني استعديت رياضياً بشكل كبير، وحرصت على أن أكون مستعداً لمشاهد الأكشن والحركة". وفيما يأمل البحر أن تنال الشخصية والعمل عموماً استحسان الجمهور، يثني على مرونة المخرج حكيم جمعة، "وعلى المساحة الواسعة التي أعطانا إياها لنضع بصماتنا على الشخصيات التي نقدمها".

تحطيم الأرقام القياسية

رغم الجهد والتعب المبذول في التصوير، يعتبر البحر "أننا ننسى أي تعب عند النجاح، وأؤمن بأن الجمهور سيحب "طراد"، ويقبل على مشاهدته ويتفاعل معه"، بل يذهب أبعد من ذلك ليتوقع أن يحطم العمل الأرقام القياسية في نسب المشاهدة".

ويضيف أن "هذا ثاني عمل لي، وأعطيه من كل قلبي وروحي، وهو يشكل تحدياً أكبر لي من تحدي "ثانوية النسيم"، لأنه سيثبت ما إذا كان نايف مجرد فقاعة تنتهي في لحظة، أو أنه أثبت موهبته في التمثيل ويستمر".

عبد الله متعب

من جهته، يتحدث عبد الله متعب عن شخصية سالم وأبعادها، فيقول "يتجاوز سالم الخطوط الحمراء، ويعطي الأولوية دوماً لأصدقائه وخصوصاً طراد وعبد الملك ويضحى لأجلهما، لدرجة أنه مؤمن بمقولة "خذ روحي ولا تأحذ مني أصحابي".

ويضيف أن سالم هو شخص مندفع ولا يقدّر عواقب أفعاله ولا يخطط لها في معظم الأحيان". كما يشيد بالكواليس والإيحابية الموجودة فيها "التي يصنعها الثلاثي طراد، سالم وعبد الملك معاً"، معرباً عن "استمتاعه بالعمل للمرة الثانية مع نايف البحر، ومع هاشم هوساوي الذي التقيه هنا للمرة الأولى، وجميع الممثلين الآخرين في العمل لاسيما سعيد القحطاني بشخصية عواد". ويشدّد على التحدي الذي يشكله الدور في حياته والمسلسل عموماً، مثنياً على العمل أمام كاميرا المخرج حكيم جمعة وكيفية إدارته للممثلين.

هاشم هوساوي

أما هاشم هوساوي، فيقول أن "معظم أدواري السابقة كانت كوميدية، وهنا مساحة الدراما والصراعات والمواقف والحركة واسعة". وقد تفرغ هوساوي بعد دخوله عالم الفن للكوميديا، بعدما بدأ من خلال برنامج على يوتيوب عام 2014، ثم قدم أول أفلامه السينمائية عام 2019. يشير إلى أن "شخصية عبد الملك جديدة بالنسبة لي، ويعتبر "طراد" ملعباً أجربه للمرة الأولى"، موضحاً أن "للشخصية تقاطعاتها مع شخصيات أخرى وابعادها وصراعاتها".

ويضيف أن "عبد الملك مر بتحول كبير في حياته، لذا يعتبر إنساناً غريباً وتصرفاته غير متوقعة، كما أن الظروف غيرت الكثير منه وحولته من شخص إلى آخر". ويردف بالقول أن "أكثر تقاطعات الشخصية هي مع طراد وسالم شلته، ثم تنضم إليهم لاحقاً لجين التي كانت بداية زميلة دوام". ويثني هوساوي أخيراً على التعاون مع المخرج حكيم جمعة.

الجدير بالذكر أن الدراما التشويقية السعودية "طراد" هو من بطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وآخرين..

