شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 18 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.144 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 200.8 مليار جنيه.وتضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.44 في المائة ليصل إلى مستوى 28967.09 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 8011.58 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 0.22 في المائة ليصل إلى 11036.55 نقطة.